FAKTA: Straf for seksuelle overgreb mod børn skal skærpes

Regeringen mener, at det nuværende strafniveau er for lavt og vil skærpe straffen med 50 procent.

I dag er der stor forskel på straffen for seksuelle overgreb på børn, alt efter om der er tale om samleje eller ej.

* Børn under 15 år

Et barn under 15 år er ikke i stand til at give frivilligt samtykke til et seksuelt forhold med en person, der er betydeligt ældre. Derfor bør det betegnes som voldtægt ifølge regeringen, der sætter aldersgrænsen for gerningsmanden til 22 år.

I dag er aldersgrænsen for ofre 12 år. Hvis barnet er over den alder, kan der kun straffes for voldtægt, hvis der ikke er samtykke fra begge parter.

* Forbud mod børne-sexdukker

Regeringen vil gøre det strafbart at eje og købe samt sælge sexdukker, der fremstår som børn. En dom skal anføres på den pågældendes børneattest.

* Udrejseforbud

Domstolene skal have mulighed for at udstede udrejseforbud til personer dømt for seksuelle overgreb. Det skal kunne gives, hvis der er risiko for, at den pågældende vil begå nye overgreb i udlandet.

Det skal gælde i en afgrænset periode.

* Styrket samarbejde mellem politiet og pengeinstitutter

Fjernovergreb finder sted, når gerningsmænd overfører penge for at bestille eller få adgang til billedmateriale af overgreb på børn.

Regeringen vil gøre det lettere at efterforske ved at lade politiet udveksle oplysninger med pengeinstitutter om mistænkelige forhold.

* Børneattesten skal udvides

En børneattest indeholder oplysninger om en persons seksualforbrydelser. Den anvendes i forbindelse med ansættelse af personer, der har direkte kontakt til børn under 15 år. Det skal nu være 17 år.

* Hemmelig ransagning i sager

Politiet skal have mulighed for ransagning af en mistænkts computer eller bopæl, uden at den pågældende ved det.

* Stærkere indsats over for digitale krænkelser

En arbejdsgruppe skal se på, at en krænker i dag kan opbygge en relation til et barn med henblik på at begå seksuelt overgreb. Begrebet kaldes grooming.

Et andet fænomen er sextortion, hvor en person afpresser et offer ved at true med offentliggørelse af nøgenbilleder eller lignende.

* Personer med seksuelle tanker om børn

Regeringen vil styrke indsatsen for personer med seksuelle tanker om børn, da de kan være forpinte og have et ønske om hjælp.

Kilde: Justitsministeriet.