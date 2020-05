FAKTA: Storcentre, zoo og fodbold kan åbne uden øget smitte

Faktisk er der en vis sandsynlighed for, at coronavirusset vil dø ud, selv om man åbner flere dele. Det er dog kun på kort sigt, da der er risiko for en anden bølge af virusset, fordi immuniteten i samfundet vurderes at være lav.

Det er muligt at åbne flere dele af Danmark, uden at det vil betyde en øget coronasmitte i Danmark.

Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) i en rapport, der onsdag er rundsendt til partilederne i Folketinget.

SSI understreger, at der er stor usikkerhed forbundet med beregningerne, og at forventningen afhænger af, om befolkningen bliver ved med at holde afstand og have god hygiejne.

Tirsdag var 228 indlagt - heraf 62 på intensiv. SSI har regnet på et grundscenarie, hvor følgende dele af samfundet igen åbner, hvor det vil være overvejende sandsynligt, at antallet af indlæggelser bliver under 500 - intensiv under 100 - til og med 1. juli.

- Storcentre.

- Professionel idræt uden tilskuere.

- Biblioteker - dog kun for ind- og udlån.

- Zoologiske haver og botaniske haver.

- Kritiske offentlige arbejdspladser - herunder Forsvaret og Arbejdstilsynet.

* Ud over grundscenariet er der regnet på yderligere tiltag, som kan åbne, uden at det forventes at føre til en stigning i antallet af indlæggelser - men kun såfremt befolkningen bliver ved at holde afstand og god hygiejne.

- 6.-10.-klasser i skole og klubtilbud på halv tid og/eller forskudt i forhold til de yngste elever.

- Åbning af både indendørs- og udendørs servering på caféer og restauranter med retningslinjer om afstand.

- Efterskoler åbner som normalt frem til sommerferien, uden at eleverne holder afstand til hinanden.

- Ansatte i private virksomheder møder på arbejde som normalt.

* Hvis man åbner for alle ovenstående, men befolkningen kun har halv fysisk afstand, ventes antallet af indlæggelser at stige i løbet juni og frem til starten af juli.

* Hvis man åbner for alle ovenstående, men befolkningen har normal fysisk afstand, ventes antallet af indlæggelser at stige markant i juni og frem til starten af juli.

Kilde: Statens Serum Institut. Modellerne for indlæggelser er baseret på grafer - og er ikke suppleret med de reelle tal bag.