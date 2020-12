FAKTA: Storcentre og dele af detailhandlen lukker

* Storcentre skal lukke fra torsdag 17. december, hvilket sker midt i julehandlen, hvor mange mangler at købe gaver.

Læs mere om restriktionerne her:

For at inddæmme smitten i juletiden vil regeringen indføre nye restriktioner mod coronavirus.

* Fra julenat indføres en komplet nedlukning af detailhandlen med undtagelse af apoteker, fødevarebutikker og supermarkeder. Det kommer til at gælde fra midnat natten til 25. december.

* Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri.

* Liberale erhverv som frisører, massører, tatovører og køreskoler lukker fra mandag den 21. december.

* Fra 17. december lukker alle udvalgsvarebutikker som for eksempel byggemarkeder og boligforretninger over 5000 kvadratmeter. Fra 25. december lukker de udvalgsvarebutikker, som er under samme antal kvadratmeter.

* 0. - 4.-klasse sendes hjem fra skole og pasning, og det samme gælder elever på efterskoler og højskoler. Det gælder også SFO og klubtilbud. Det sker fra mandag den 21. december.

* Reelt er mange elever dog allerede gået på juleferie på det tidspunkt. Der vil være mulighed for nødpasning.

* Tiltagene gælder frem til 3. januar.

* Der gælder fortsat øvrige nationale tiltag til og med 28. februar 2021. Det er eksempelvis anbefalinger om begrænsning af social kontakt, forsamlingsforbud og krav og opfordringer om brug af mundbind og visir.

* Flere sundhedseksperter har anbefalet at begrænse borgernes bevægelsesfrihed og for eksempel lukke Storebæltsbroen. Men restriktioner af juletrafikken er ikke en del af tiltagene.

Kilde: Sundhedsministeriet.