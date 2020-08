FAKTA: Stor andel unge har været fulde for nylig

Unges alkoholforbrug er begyndt at stige igen, efter at det ellers faldt i flere år. Læs her om udviklingen.

Efter at de unges alkoholforbrug har været faldende siden 1999, er det siden 2015 igen begyndt at stige, viser undersøgelse.

Samtidig viser undersøgelsen, at der er en sammenhæng mellem de unges forbrug af alkohol, tobak og illegale stoffer.

Læs her mere om resultaterne fra undersøgelsen:

* 40 procent af 9. klasseeleverne oplyser i 2019, at de har været fulde inden for den sidste måned, mens 32 procent svarede det samme i 2015.

* Andelen af elever, der har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed i løbet af de seneste 30 dage, er steget fra 57,1 procent i 2015 til 59,4 procent i 2019.

* I alt har 12 procent af de elever, som har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed i løbet af de seneste 30 dage, røget hash i samme periode. Blandt de elever, der ikke har drukket fem eller flere genstande ved samme lejlighed inden for de seneste 30 dage, gælder det kun for 0,6 procent.

* 41 procent af de elever, der ryger cigaretter dagligt, har røget hash inden for de seneste 30 dage. Blandt ikke-rygere er tallet blot 3,7 procent.

* 17 procent af eleverne fortæller, at de på et tidspunkt har prøvet at ryge hash, mens det gjaldt for 12 procent i 2015.

Kilder: Den Europæiske Rusmiddelundersøgelse (Espad), Sundhedsstyrelsen.