FAKTA: Stop for take away er i regeringens værktøjskasse

Varianten er mere smitsom end den oprindelige, og flere eksperter og politikere mener, at strammere restriktioner skal til for at sikre, at virusset ikke får godt tag i det danske samfund.

Folketingets sundhedsordførere er mandag igen indkaldt til et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvor der blandt andet skal tales om, hvordan det står til med en engelsk virusvariant i Danmark.

Nedenfor kan du se nogle af de steder, hvor det ifølge et varslingssystem fra regeringen er muligt at stramme coronarestriktionerne yderligere:

* Sænket loft over forsamlinger.

Loftet over forsamlinger kan blive sænket fra ti til tre. I øjeblikket er det muligt at samles op til ti personer på offentlige steder, mens det i private sammenhænge anbefales, at man heller ikke mødes flere end ti ad gangen.

* Mundbind generelt i det offentlige rum.

Der kan blive indført krav om, at der skal bæres mundbind overalt i det offentlige rum. I øjeblikket skal man bruge mundbind eller visir, når man færdes indenfor på steder, hvor der er offentlig adgang, eksempelvis i dagligvarehandlen. Kravet gælder også i kollektiv transport og på bus- og togstationer.

* Lukkede dagtilbud.

Børnehaver og vuggestuer kan blive lukket helt. I øjeblikket er alle skoleelever sendt hjem, mens dagtilbuddene må holde åbent. Der er dog retningslinjer om faste børnegrupper og lignende, som institutionerne bedes følge.

* Stop for take away.

Der kan blive lukket helt for restauranterne, caféer og lignende, der i øjeblikket ikke må have siddende kunder, men som gerne må sælge mad ud af huset.

Kilder: Sundheds- og Ældreministeriet.