FAKTA: Støjbergs ulovlige instruks undersøges

Instruksen var ulovlig, fordi parrene havde krav på en individuel vurdering. Der kunne være par, som ikke måtte adskilles, for eksempel hvis de havde børn.

Torsdag indleder Instrukskommission arbejdet med at undersøge Inger Støjbergs (V) ulovlige adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instrukskommissionen får halvandet år til at granske sagen, der startede i 2016. Læs mere her:

* Berlingske bringer i januar 2016 en nyhed om mindreårige asylansøgere, der er gift og bor med en voksen. Inger Støjberg annoncerer som udlændinge- og integrationsminister straks, at hun vil forhindre sager om "barnebrude", når de kommer til Danmark.

* I en pressemeddelelse udsendt 10. februar 2016 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fik Udlændingestyrelsen besked om, at asylpar skulle adskilles, hvis den ene part var under 18 år.

* Instruksen er siden blevet betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville kræve en individuel vurdering af det pågældende par.

* Ombudsmanden kunne ikke komme videre uden egentlige afhøringer, hvilket er det, kommissionen nu begynder på. Den har sikret sig en del materiale, der endnu ikke har været fremme i offentligheden.

* Flere medier har skrevet, at daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg var advaret om, at det kunne være ulovligt at adskille parrene. Det har hun afvist.

* Inger Støjberg har forklaret, at samme dag, som instruksen blev afsendt, blev Udlændingestyrelsen mundtligt orienteret om, at der skulle tages forbehold i forhold til instruksen. Det har interne mails siden sået tvivl om.

* Et syrisk asylpar blev ved Københavns Byret i marts tildelt 20.000 kroner i erstatning, fordi de blev tvangsadskilt i 2016. Dengang var kvinden 17 år og højgravid. Manden var 26 år.

Kilder: Politiken, Information, Berlingske, Ritzau.