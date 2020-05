FAKTA: Støjberg hævder at hun ikke blev advaret

Det var ulovligt at adskille parrene uden en individuel vurdering. Spørgsmålet er, om den daværende udlændinge- og integrationsminister var blevet advaret, og hun alligevel gennemtrumfede beslutningen.

Inger Støjberg (V) skal søndag og mandag vidne for Instrukskommissionen, der undersøger sagen fra 2016 om adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Læs mere her:

Inger Støjberg i svar til Folketinget, februar 2016:

- Derfor har jeg i sidste uge anmodet Udlændingestyrelsen om at ændre praksis således, at ingen mindreårige asylansøgere fremadrettet kan bo sammen med en ægtefælle eller samlever.

* Hun har selv erkendt, at svaret "kunne have været mere præcist, da svaret ikke er juridisk udtømmende". Det skyldes, at svaret ikke nævner hensyn til individuelle vurderinger og de internationale konventioner, som loven tilskriver.

Inger Støjberg i Politiken, maj 2017:

- Da vi lægger instruksen frem, så er vurderingen her i ministeriet - og det er jo ikke bare min vurdering selvfølgelig, for det er der juridiske eksperter, der vurderer - at så er instruksen lovlig.

* Nøglevidner fra hendes eget embedsværk og mails fra dengang tegner et andet billede. Senest 9. februar havde Justitsministeriet mundtligt tilkendegivet, at en instruks uden forbehold var ulovlig i henhold til menneskerettighedskonventionen og børnekonventionen.

Inger Støjberg under samråd, juni 2017:

- Blev jeg advaret af embedsværket op til, at denne her pressemeddelelse blev udsendt, og som jo senere hen blev til en instruks? Altså, der lå ikke en advarsel på mit bord, og der var heller ikke en mundtlig advarsel.

* Igen tegner vidneafhøringer et andet billede. På et omtalt møde 10. februar 2016 blev ministeren kraftig advaret af daværende afdelingschef Lykke Sørensen. Det understøtter korrespondance fra dengang og andre vidner.

Kilder: Folketinget, Politiken, Ritzau, Instrukskommissionen.