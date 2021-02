FAKTA: Støjberg bliver niende løsgænger siden valget

Dermed bliver hun det niende medlem af Folketinget, der siden valget 5. juni 2019 har forladt sit parti for at blive løsgænger.

Inger Støjberg siger i et interview med Skive Folkeblad, at hun forlader Venstre og bliver løsgænger.

Her kan du se alle ni personer, der i denne folketingsperiode har forladt et parti for at blive løsgænger(I parentes står det parti, som politikerne forlod):

- Simon Emil Ammitzbøll (Liberal Alliance).

- Uffe Elbæk (Alternativet).

- Rasmus Nordqvist (Alternativet).

- Sikandar Siddique (Alternativet).

- Susanne Zimmer (Alternativet).

- Orla Østerby (Konservative).

- Lars Løkke Rasmussen (Venstre).

- Jens Rohde (Radikale Venstre).

- Inger Støjberg (Venstre).

Dertil kommer to direkte partiskift uden tid som løsgænger:

- Marcus Knuth fra Venstre til Konservative.

- Ida Auken fra Radikale Venstre til Socialdemokratiet.

Kilde: Folketingets hjemmeside.