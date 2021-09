FAKTA: Stemmeslugere er gået før tid - på hver sin måde

* Joy Mogensen, socialdemokratisk borgmester i Roskilde, stoppede i juni 2019 for at blive kulturminister og blev afløst af Tomas Breddam.

* Jacob Bjerregaard, socialdemokratisk borgmester i Fredericia, havde status som bykonge i den gamle fæstningsby, men i december 2020 forlod han pludselig posten.

Herefter begyndte begivenhederne at rulle i en sag, der stadig efterforskes af politiet, og som ifølge kommunalforsker Roger Buch kan blive en af de største kommunale skandaler nogensinde.

Den handler blandt andet om den nu tidligere borgmesters køb af en attraktiv byggegrund på favorable vilkår, at han skulle have hjulpet sin kone til et topjob i kommunens havneselskab, og at der ifølge medarbejdere var et for tæt og upassende forhold mellem borgmesteren og kommunaldirektøren, som siden er blevet afskediget.

* Her er stemmeslugernes topti ved kommunalvalget i 2017:

1. Birgit Stenbak Hansen (S), Frederikshavn: 42,8 procent af de gyldige stemmer.

2. Hans Toft (K), Gentofte: 36,9 procent.

3. Michael Ziegler (K), Høje-Taastrup: 36,2 procent.

4. Jacob Bjerregaard (S), Fredericia: 34,1 procent.

5. Thomas Gyldal Petersen (S), Herlev: 32,2 procent.

6. Marcel Meijer (S), Samsø: 31,4 procent.

7. Joy Mogensen (S), Roskilde: 30,1 procent.

8. Kenneth Muhs (V), Nyborg: 28,5 procent.

9. Thomas Adelskov (S), Odsherred: 28,4 procent.

10. Arne Boelt (S), Hjørring: 28,1 procent.

Kilder: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, Ekstra Bladet, Ritzau.