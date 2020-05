Statsrevisorerne har ti grader af kritik, som de kan udtrykke i beretninger. Her ses fire af de nuværende statsrevisorer, fra venstre mod højre Frank Aaen (EL), Britt Bager (V), næstformand Klaus Frandsen (R) og Flemming Møller Mortensen (S). De to øvrige er formand Henrik Thorup (DF) og Villum Christensen (LA). (arkivfoto)

FAKTA: Statsrevisorerne har ti grader af kritik

De danske myndigheder har ikke været gode nok til at sikre, at personfølsomme og fortrolige dataoplysninger om borgere, der er blevet videregivet til for eksempel private virksomheder, er blevet opbevaret sikkert.

Det har Statsrevisorerne fredag meddelt i en beretning, hvor revisorerne "påtaler og finder det meget alvorligt", at myndighedernes styring ikke har været god nok.

Det er Folketinget, der udpeger politikere til hvervet som statsrevisorer. Det er dog ikke nødvendigvis folketingsmedlemmer, som er statsrevisorer.

Statsrevisorerne kan udtale kritik af myndighederne. Der er ti forskellige grader af kritik, som opdeles i følgende karakterskala:

* Positiv kritik.

- Finder det meget/særdeles positivt.

- Finder det positivt.

- Finder det tilfredsstillende/er tilfredse med.

* Kritik under middel.

- Finder det ikke helt tilfredsstillende.

* Middel kritik.

- Finder det utilfredsstillende/er utilfredse med.

- Påpeger/understreger/henstiller/forventer.

- Beklager/finder det bekymrende/foruroligende.

* Skarp kritik.

- Kritiserer/finder det kritisabelt/kritiserer skarpt/og indskærper.

- Påtaler/påtaler skarpt.

* Skarpeste kritik.

- Påtaler skarpt og henleder særligt Folketingets opmærksomhed på.

Kilde: Statsrevisorerne