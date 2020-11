FAKTA: Statsministerens coronarådgiver takker af efter 40 år

Det er snart slut med at se Kåre Mølbak på statsministerens pressemøder om coronasituationen i Danmark.

Den faglige direktør i Statens Serum Institut går på pension 31. januar 2021.

Her følger et overblik over 65-årige Kåre Mølbaks liv:

* Uddannet som læge i 1985 på Københavns Universitet og fik sin doktorgrad i 2000.