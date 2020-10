FAKTA: Statens indkøb for 380 milliarder skal være grønne

Hvert år køber det offentlige ind for 380 milliarder kroner. Og fremover skal de offentlige indkøb have et markant lavere klimaaftryk.

Læs mere om nogle af de konkrete initiativer her:

* Alle statslige flyrejser klimakompenseres:

I forbindelse med tjenesterejser skal staten indbetale et bidrag til Klima-skovfonden.

* Kødfri dage i statslige kantiner:

Der skal indføres to rent vegetariske dage om ugen, samt krav om at der højst må serveres okse- eller lammekød én dag om ugen.

* Toiletpapir og rengøringsmidler skal være miljømærket.

Regeringen gør det obligatorisk at vælge et miljømærket produkt eller et produkt, der lever op til tilsvarende krav, når der købes ind i staten.

Kravet gælder til at begynde med rengøringsmidler, papir, tryksager og sæbe- og hygiejneprodukter.

* LED-pærer i statens bygninger:

Regeringen vil i første omgang indføre krav om, at staten fremadrettet kun indkøber LED-lyskilder fra de to bedste energiklasser i energimærkningen.

* Fokus på produkters levetid:

Der skal være flere redskaber til at beregne total- eller livscyklusomkostninger.

Det skal give mulighed for at medregne flere omkostninger i den samlede pris, end blot den pris, man betaler på indkøbstidspunktet.

* Reduktionsmål for det offentlige indkøb:

Regeringen vil sætte et ambitiøst reduktionsmål for klimapåvirkningen af det offentlige indkøb frem mod 2030. Målet skal fastsættes efter forhandlinger med de politiske partier.

* Emissionsfri køretøjsflåde i det offentlige i 2030:

Regeringen igangsætter et arbejde med at udarbejde en plan for at omstille hele den offentlige køretøjsflåde til emissionsfri køretøjer frem mod 2030.

Dog er operative køretøjer undtaget.

* Alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030:

Det skal være obligatorisk at indkøbe miljømærkede produkt - det gælder eksempelvis toiletpapir, papirhåndklæder og rengøringsmidler.

Det vil sige, at alle offentlige indkøb på områder, hvor der findes officielle mærkningsordninger, skal være miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav i 2030.

Kilder: Finansministeriet.