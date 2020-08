FAKTA: Sosu'er og slagteriansatte kan få lov til tidlig pension

Regeringen har tirsdag løftet sløret for et udspil til tidlig pension, som vil give folk med mange år på arbejdsmarkedet mulighed for at trække sig tilbage tidligere.

For at blive omfattet af ordningen skal man have haft mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61 år. Perioder på barsel og dagpenge kan tælle med i regnestykket.