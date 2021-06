FAKTA: Sommer- og erhvervspakke er på plads

En sommer- og erhvervspakke er fredag blevet præsenteret.

Aftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Radikale, Enhedslisten, De Konservative og Alternativet.

Her er nogle elementer fra aftalen:

* Rejsepas

Kan bruges til al offentlig kollektiv transport i Danmark i en sammenhængende periode på otte dage.

Rejsepasset gælder til rejser med DSB- og Arriva-tog samt i busser, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet.

Rejsepasset kan bruges i perioden 27. juni til 9. august.

Det koster 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn, som er i aldersgruppen 12-15 år. Børn under denne aldersgruppe rejser fortsat gratis.

Transportministeriet meddeler, at der vil blive udbudt op mod 66.000 rejsepas.

* Mere transport

Det bliver gratis for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort at sejle indenrigs i Danmark samt mellem Ystad og Rønne i juli-september. Færgeoperatørerne er forpligtet til at fastsætte et loft på antallet af billetter, så de lokale beboeres adgang til færgerne sikres.

* Restauranter og hoteller

Restauranter og hoteller i København, Aarhus, Odense og Aalborg får mulighed for at søge om 35.000 kroner til arrangementer, der kan trække flere turister til.

* Kulturlivet

Kulturlivet er tildelt 330 millioner kroner. 180 millioner kroner skal finansiere en aktivitetspulje. Den sikrer, at spillesteder og teatre stadig kan åbne deres scener og invitere publikum indenfor trods restriktioner.

Der oprettes en pulje på 59 millioner kroner målrettet foreninger og aftenskoler til at skabe kultur- og idrætsaktiviteter. Blandt andet for børn og unge i løbet af sommeren og frem til efterårsferien. Herunder sommerlejre, spejderaktiviteter eller undervisning.

* Aftalen er en udmøntning af de omkring 1,65 milliarder kroner, som selv samme politiske flertal i maj satte af til en sommer - og erhvervspakke.

Kilde: Regeringen.