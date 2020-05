FAKTA: Smittetrykket beskriver coronavirussets spredning

* Det seneste præcise tal for smittetrykket i Danmark er mandag på 0,7, oplyser SSI. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,7 andre, eller at 100 smittede personer overfører virusset til 70 andre.

* Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

* Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

* Der er flere måder at beregne smittetrykket på, men SSI har valgt at estimere det ud fra antallet af coronarelaterede indlæggelser på sygehusene.

* SSI bruger ikke tallene for, hvor mange der er testet positive for coronavirus. Det begrundes med, at tallet i høj grad er afhængig af, hvor mange og hvem man tester. Derfor kan det tal ifølge SSI skævvrides, fordi bestemte grupper - for eksempel sundhedspersonale - testes mere, fordi der bliver lempet på kriterierne for, hvem der kan testes, eller fordi der bliver skruet op for antallet af test.

* SSI har valgt at regne ud fra indlæggelser, fordi det vurderes at være mindre påvirket af ændringer af, hvor mange og hvem man tester.

* SSI beregner smittetrykket ved at analysere de daglige ændringer i antallet af indlagte i en regressionsanalyse, der er en statistik analysemetode. Det beregnes i en særlig udgave af softwareprogrammet R, der er designet til netop at beregne smittetryk.

* SSI antager i beregningen, at der i gennemsnittet går 4,7 dage mellem hvert tilfælde i en smittekæde. Altså at en smittet først smitter en ny efter 4,7 dage.

* SSI understreger, at tallene er behæftet med usikkerhed.

Kilde: Statens Serum Institut.