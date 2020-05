FAKTA: Smittetrykket beskriver coronavirussets spredning

* Smittetrykket er en betegnelse for, hvor mange personer en smittet med coronavirus i gennemsnit smitter.

Her er en forklaring af, hvad smittetryk er, og hvordan det beregnes:

Begrebet smittetryk er afgørende for, hvor hurtigt samfundet igen kan blive åbnet.

* Det seneste præcise tal for smittetrykket i Danmark lød på 0,9 den 29. april. Det vil sige, at en smittet person i gennemsnit smitter 0,9 andre, eller at 100 smittede personer overfører virusset til 90 andre.

* Lørdag lyder det dog fra SSI, at smittetrykket siden den seneste officielle beregning har "udvist en faldende tendens".

* Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

* Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

* Der er flere måder at beregne smittetrykket på, men SSI har valgt at estimere det ud fra antallet af coronarelaterede indlæggelser på sygehusene.

* SSI understreger, at tallene er behæftet med usikkerhed.

Kilde: Statens Serum Institut.