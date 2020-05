FAKTA: Smittetryk beregnes ud fra nyindlæggelser

Begrebet dækker over, hvor mange andre mennesker en coronasmittet person i gennemsnit smitter.

Et ord, der er gået igen under coronakrisen, er smittetryk.

Smittetrykket beregnes ud fra den andel, der bliver indlagt fra dag til dag af de bekræftede tilfælde af smitte med coronavirus.

En undren i den forbindelse kan være, hvordan smittetrykket kan stige, når antallet af indlæggelser er mindre, end det var i starten og midten af april, og når antallet af indlagte falder hver dag.

Det skyldes, at man kigger på faldet i indlagte fra dag til dag, når man beregner smittetrykket.

Den seneste tid er der sket mindre fald fra dag til dag, mens antallet af indlæggelser i starten og midten af april faldt med et større antal hver dag.

Man bruger ikke antallet af testede personer, da det er afhængigt af, hvem der bliver henvist til testning og dermed ikke giver et klart billede.

Smittetrykket er afgørende for at vurdere epidemiens forløb i Danmark. Læs mere her:

* Hvis smittetrykket er under 1,0, er det udtryk for, at epidemien aftager.

* Hvis smittetrykket er over 1,0, er det udtryk for, at epidemien udvikler sig.

* Mellem 10-14. april stabiliserede smittetrykket sig på 0,6. Det vil sige, at en coronasmittet person i gennemsnit smittede 0,6 andre.

* Smittetrykket er steget til 0,9 betyder, at en smittet i gennemsnit smitter 0,9 andre.

* Statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun iagttager smittetrykket med stor alvor, da det er afgørende for fase 2 af samfundets genåbning.

Kilder: Statens Serum Institut.