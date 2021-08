FAKTA: Skatteministeriet får igen kritik af Statsrevisorerne

Skatteministeriet har stadig ikke styr på sin forvaltning og begår væsentlige regelbrud.

Det er nogle af elementerne i den kritik, som Skatteministeriet onsdag modtager fra Statsrevisorerne, der kommer med fire kritiske udtalelser.

Det sker, efter at Rigsrevisionen har gennemgået statsbudgettet for 2020.

De fire kritikpunkter er:

* Budgetstyring:

Skatteministeriet har ikke styr på budgetstyring af it-projekter. En stor del af ministeriets it-projekter har ikke et styringsgrundlag, der lever op til de krav, der er i den fællesstatslige it-projektmodel.

Skatteministeriet får kritik for ikke at have sikret, at alle projekter, der koster mere end ti millioner kroner, bliver indmeldt til Statens It-råd, og at udgifter på mere end 60 millioner kroner bliver forelagt Folketingets Finansudvalg.

* Administrative sanktioner:

Statsrevisorerne kritiserer Skatteministeriet for at have væsentlige forvaltningsmangler i forhold til at indføre administrative sanktioner over for virksomheder, der ikke overholder love og regler på skatteområdet.

* Inddrivelse af gæld:

Skatteministeriet får kritik for at have væsentlige forvaltningsmangler i forhold til, at det kan blive muligt at inddrive offentlig persongæld for 114,1 milliarder kroner.

Kun cirka ti procent af persongælden er overført til det nye inddrivelsessystem PSRM, der kan trække gæld fra i personers lønindkomst.

Ministeriet bliver kritiseret for ikke at have et systematisk system til at følge op over for de personer, der ikke betaler af på deres gæld.

* Opkrævning af renter:

Når Skatteministeriet opkræver renter, sker det ikke i overensstemmelse med gældende lovgivning, lyder det i kritikken. Det er ekstra kritisabelt, fordi disse udfordringer har været kendt i mange år.

Disse regelbrud har medført, at mange, både borgere og virksomheder, er blevet opkrævet enten for meget eller for lidt i renter, og at staten får et økonomisk tab ved udbetaling af rentegodtgørelse og ved manglende opkrævning af renter.

Kilde: Statsrevisorerne.