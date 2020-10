FAKTA: Skandalerne har ramt opførelsen af berømt bygning

Det skulle være åbnet ved udgangen af 2016 og koster skatteyderne mindst 2,4 milliarder kroner yderligere end hidtil planlagt.

Her kan du få et overblik over nogle af grundene til, opførelsen er gået galt.

* Fejl i materiale:

Ifølge DR var der fejl og mangler i det projektmateriale og den 3D-model, som Niels Bohr-Bygningen skulle bygges efter.

Blandt andet har Bygningsstyrelsen skrevet i et notat, at "byggeriet led fra start under et ikke færdiggjort og mangelfuldt projektmateriale," har DR beskrevet.

* Rør der skulle udskiftes:

En spansk entreprenør leverede et ventilationssystem, der i praksis ikke kunne bruges.

2,5 kilometer rør skulle derfor skiftes, da de skulle være af pvc for at tåle syre. Sagen er endt i en voldgiftssag.

* Dårligt samarbejdsklima:

De større antal mails, DR tidligere har læst, giver et indblik i frustrationer og bebrejdelser mellem entreprenører og ledelse, internt i ledelsen og internt mellem de i alt ni storentreprenører.

Ifølge DR mindsker den manglende tillid fleksibiliteten i samarbejdet. Det meste skal foregå på skrift for at undgå fremtidige juridiske slagsmål.

Kilder: DR, Ritzau