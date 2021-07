FAKTA: Sidste ti års danske Cannes-udtagelser

Det er kun sket fire gange, og førstnævnte har hevet statuetten hjem to gange.

Her er et overblik over de sidste ti års udtagelser.

* 2011: Frederikke Aspöck med filmen "Labrador".

* 2011: Lars von Trier med "Melancholia".

* 2012: Thomas Vinterberg med "Jagten".

* 2013: Gudmundur A. Gudmundsson med "Hvalfjord".

* 2013: Nicolas Winding Refn med "Only God forgives".

* 2014: Kristian Levring med "The salvation".

* 2016: Nicolas Winding Refn med "The neon demon".

* 2018: Lars von Trier med "The house that Jack built". (Uden for konkurrence).

