FAKTA: Shuaib Khans sager

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har tirsdag afgjort, at ingen rettigheder blev krænket, og at det ikke var ude af proportioner, da Højesteret i november 2017 udviste Shuaib Khan.

Shuaib Khan er kendt som leder af den nu forbudte bande Loyal To Familia, og han blev af Højesteret idømt en udvisning med indrejseforbud i seks år for at have truet en betjent i sommeren 2017.