FAKTA: Sexchikane kan foregå på mange forskellige måder

Det er tv-vært Sofie Linde, der har sat gang i debatten. Det skete i august til Zulu Comedy Galla, hvor hun fortalte om en episode, hvor hun var blevet bedt om at udføre oralsex på en mand i mediebranchen, da hun var 18 år.

I Danmark er sexchikane ulovlig, og ingen må udsættes for det, fremgår det af loven. Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre, at sexchikane ikke sker på arbejdspladsen.

Arbejdstilsynet definerer seksuel chikane som en særlig form for krænkende handling.

Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men mænd kan også udsættes for seksuel chikane, understreger tilsynet.

Krænkende handlinger af seksuel karakter er ifølge Arbejdstilsynet al form for uønsket seksuel opmærksomhed og kan for eksempel være:

* Uønskede berøringer.

* Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem.

* Sjofle vittigheder og kommentarer.

* Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner.

* Visning af pornografisk materiale.

Arbejdstilsynet understreger, at listen ikke er udtømmende.

Kilder: Arbejdstilsynet