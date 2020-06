FAKTA: Serier sat i skammekrogen

I en måling foretaget af Voxmeter for Ritzau svarer otte ud af ti, at det er forkert at fjerne indhold. Ligeså mange mener, det er forkert at ændre i indhold.

LÆS her om, hvilke serier og film det blandt andet drejer sig om:

* "Borte med Blæsten" kan ikke længere streames på HBO MAX, fordi den ifølge tjenesten skildrer "visse etniske og racemæssige fordomme, som desværre er blevet for almindeligt udbredte i det amerikanske samfund".

* BBC fjernede afsnittet "The Germans" i tv-serien "Halløj på Badehotellet". I afsnittet kommer karakteren major Gowen med nedsættende bemærkninger om spillerne på et vestindisk crickethold.

* Afsnittet kan streames igen. Dog følger en advarsel om stødende indhold og sprogbrug.

Eksempler på andre bandlyste serier:

* Tv-serien "Cops" om amerikansk politiarbejde blev stoppet efter 32 år. Den er blevet kritiseret for at forherlige politivold.

* Komedieserien "Little Britain" er fjernet, fordi der optræder "blackface" - en nedladende og karikeret form for sminke, hvor hvide maler sig sorte.

Kilder: HBO Max, The Independent, The Guardian, BBC.