FAKTA: Selvstændige kan få mere i kompensation

En ny aftale forbedrer den kompensation som selvstændige kan få for omsætning, som de har tabt på grund af coronarestriktioner.

Her kan du se, hvad den nye aftale indeholder:

* Lempelse af krav.

Hidtil har det været sådan, at hvis man ville have adgang til kompensation gennem ordningen for selvstændige, så skulle man have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner, før coronaepidemien ramte Danmark.