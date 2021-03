FAKTA: Selvpodning skal ske under supervision

Fra 6. april bliver det muligt for elever på voksen- og ungdomsuddannelser at teste sig selv for coronavirus.

Efter kort tid kan testen påvise, om man er smittet eller ej.

Læs om tiltaget her.

* Ordningen skal efter planen omfatte elever og ansatte på gymnasier, erhvervsskoler, efterskoler, VUC samt AMU-centre.

* Målgruppen er elever, kursister og ansatte med fysisk fremmøde.

* Næsepodningen kommer til at foregå under supervision. Det vil sige, at en person holder øje med, at testen bliver foretaget korrekt.

* Supervisoren skal kunne pode en elev i det tilfælde, at eleven ikke selv kan eller ønsker at pode sig selv.

* Hver supervisor forventes at kunne overvåge testning af cirka to klasser i timen.

* Elever og kursister kan som alternativ vælge at benytte den nuværende ordning, hvor man får taget en lyntest eller en PCR-test på et testcenter.

* Det er regionerne, der skal levere testkits til uddannelsesinstitutionerne.

* Ordningen gennemføres under forudsætning af, at de indkøbte testkits godkendes til selvpodning.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.