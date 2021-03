FAKTA: Seks dansktilknyttede mødre sidder i syriske lejre

Udenrigsministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark, uden deres forældre følger med.

Mødrene sidder i fangelejrene i det nordøstlige Syrien med deres børn, fordi de i sin tid rejste ud af Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Ifølge Udenrigsministeriet drejer det sig om 19 børn, der er født af enten danske statsborgere eller tidligere danske statsborgere.

Her er familierne med dansk tilknytning i lejrene al-Hol og al-Roj:

* En 31-årig kvinde med dansk statsborgerskab og hendes to børn på fire og fem år.

Kvinden tog til Syrien i 2014, og hun og hendes børn sidder i øjeblikket i al-Roj-lejren.

* En 26-årig kvinde, der har fået frataget sit danske statsborgerskab.

Hun rejste til Syrien i 2015 og befinder sig nu i al-Hol-lejren sammen med sine to børn. Det ene barn er halvandet år, og det andet er fire år.

* En 37-årig kvinde med fem børn.

Kvinden befinder sig i al-Hol-lejren med sine fem børn. Det vides ikke, hvornår hun rejste ud af Danmark.

* En 32-årig kvinde med to børn.

En 32-årig kvinde tog til Syrien i 2014. Hun har siden fået frataget sit danske statsborgerskab og befinder sig nu i al-Roj-lejren med sine to børn, der er to og tre år gamle.

* 23-årige tvillingsøstre med et fireårigt barn.

Begge søstre har fået frataget deres danske statsborgerskab, efter at de rejste til Syrien i 2014. Her sidder de i dag i al-Roj-lejren. Den ene af søstrene har et barn, der er fire år gammelt.

* En familie med fem børn.

En kvinde og hendes mand rejste til Syrien i 2014. Manden, som er 39 år gammel, har siden fået frataget sit danske statsborgerskab, men den 33-årige mor er stadig dansk statsborger. De sidder i al-Roj-lejren med deres fem børn, der er mellem 2 og 13 år gamle.

* En fængslet mand i al-Hol med sit barn.

En mand, som er dansk statsborger, tog til Syrien i 2013. Hans syriske kone sidder efter sigende i al-Hol-lejren med deres fælles barn.

* IS-krigeren Basil Hassans barn er i al-Hol.

IS-krigeren Basil Hassans barn befinder sig i øjeblikket i al-Hol-lejren i Syrien. Basil Hassan er dansk-libaneser, mens barnets mor er hollandsk.

