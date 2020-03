FAKTA: Seks danskere er smittet med coronavirus

Yderligere to danskere er blevet smittet med coronavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed tirsdag, og dermed er antallet af smittede herhjemme nået op på seks personer.

Den smittede er mandagen forinden kommet hjem fra en skiferie i Lombardiet i det nordlige Italien, hvor hundredvis er smittet med virusset.

Den smittede er medarbejder ved TV2, og han når at være på arbejde en enkelt dag, inden han bliver testet positiv for virusset.

Det fører til, at 16 TV2-medarbejdere bliver sendt i hjemmekarantæne i 14 dage efter anvisninger fra de danske sundhedsmyndigheder.

* Andet tilfælde:

Fredag den 28. februar bekræfter Sundhedsstyrelsen, at endnu en dansker er testet positiv for det nye coronavirus.

Også i dette tilfælde er der tale om en person, der er hjemvendt fra en skiferie i Norditalien.

Den smittede har henvendt sig til egen læge, ni dage efter at vedkommende først begyndte at få symptomer.

Patienten bliver dernæst henvist til Rigshospitalet, der efter en halspodning bekræfter, at personen er smittet med virusset.

De danske sundhedsmyndigheder sætter gang i en smitteopsporing for at finde de personer, som den smittede har været i tæt kontakt med i et forsøg på at inddæmme virusset.

* Tredje tilfælde:

Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller lørdag den 29. februar, at en tredje dansker er smittet med det nye coronavirus.

Personen er ansat på Aarhus Universitetshospitals afdeling for hud- og kønssygdomme. Han er for nylig kommet hjem fra en konference i München i Tyskland. Her var han i tæt kontakt med en italiener, som senere er bekræftet smittet med coronavirus.

Da den danske hospitalsansatte får det at vide, isolerer han sig selv hjemme. En prøve har siden vist, at også han er smittet med coronavirus.

Myndighederne er i gang med at opspore, hvem han har været i kontakt med, siden han kom hjem, herunder patienter. Omkring 30 personer formodes at skulle i hjemmekarantæne på grund af risiko for at have været udsat for smitte.

* Fjerde tilfælde:

Søndag den 1. marts oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at en fjerde dansker er testet positiv med coronavirus.

Vedkommende er en tæt kontakt til det andet danske tilfælde, som blev bekræftet fredag. Den fjerde smittede dansker befinder sig derfor allerede i hjemmekarantæne.

* Femte og sjette tilfælde:

Tirsdag den 3. marts oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at yderligere to danskere er blevet smittet med virusset.

De har været på ferie i Norditalien og returnerede - uafhængigt af hinanden - til Danmark 29. februar.

De har ikke relationer til de fire andre smittede, oplyses det.

Kilder: Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut.