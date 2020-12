FAKTA: Seks ansatte dræbt på bosteder siden 2012

Bosteder i socialpsykiatrien har igennem årene oplevet adskillige sager om vold og trusler mod ansatte, og i enkelte tilfælde er det gået så galt, at en medarbejder har mistet livet på jobbet.

Her er en liste over de seks drab, der har fundet sted siden 2012:

* 30. december 2020 bliver en 29-årig ansat stukket ihjel på botilbuddet Ørbækskilde, som ligger i Veddinge i Odsherred. Overfaldet skete uden for bostedet. En 19-årig beboer er anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeriet.