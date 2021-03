FAKTA: Se hvornår befolkningen forventes færdigvaccineret

Sundhedsstyrelsen har en prioriteret rækkefølge for, hvornår landets borgere vil blive tilbudt en coronavaccine.

Planen for, hvornår alle er færdigvaccineret, er fredag 5. marts blevet rykket, fordi en række leverancer forventes at komme senere, end man regnede med.

Sundhedsmyndighederne har understreget, at vaccineplanen er baseret på estimater for leverancer. Kalenderen kan således blive ændret igen.

Her er et overblik over grupperne, og hvornår de forventes færdigvaccineret:

1. Personer som bor i plejebolig med videre.

* Blev gennemført i midten af februar.

2. Personer med alder på 65 år og over, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.

* Planlagt at alle er færdigvaccineret i midten af marts.

3. Personer med alder på 85 år og over.

* Planlagt at alle er færdigvaccineret i midten af marts.

4. Frontpersonale.

* Forventet færdigvaccineret i tredje uge af maj.

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 samt udvalgte pårørende.

* Forventet færdigvaccineret i begyndelsen af april.

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

* Forventet færdigvaccineret i begyndelsen af april.

7. Personer med alderen 80-84 år.

* Forventet færdigvaccineret i slutningen af maj.

8. Personer med alderen 75-79 år.

* Forventet færdigvaccineret i slutningen af maj.

9. Personer med alderen 65-74 år.

* Forventet færdigvaccineret i midten af juni.

10. Personer med alder under 65 år, som har tilstande og sygdomme, der medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

* Forventet færdigvaccineret i midten af juni.

11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.

* Forventet færdigvaccineret i tredje uge af juni.

12. Over 16 eller 18 år.

* Forventet færdigvaccineret i midten af juli.

Kilder: Sundhedsstyrelsen.