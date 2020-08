FAKTA: Se her Sundhedsstyrelsens råd om stofmundbind

Det står fast efter et møde fredag mellem sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og de øvrige partier i Folketinget.

Stofmundbind har tidligere været frarådet, men nu lyder Sundhedsstyrelsens råd, at et godt stofmundbind er bedre end intet mundbind. Det giver dog ikke samme sikkerhed som de CE-mærkede engangsmundbind. Derfor er der flere retningslinjer for brugen af stofmundbind.

Et stofmundbind skal:

* Bestå af tre tætvævede lag stof, for eksempel bomuld.

* Slutte tæt om næse og mund.

* Være forsynet med elastikker.

* Vaskes ved 60 grader.

* Vaskes dagligt eller hyppigere, hvis det bliver fugtigt.

* Smides direkte til vask efter brug.

* Ikke deles med andre.

Uanset hvilket mundbind der bruges, skal det bruges rigtigt for at opnå beskyttelse.

* Hav rene fingre, når det tages på.

* Rør ikke ved mundbindet, mens det er på.

* Vask hænder, efter mundbindet er taget af.

Kilder: Sundhedsstyrelsen