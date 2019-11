FAKTA: Satspuljen sendte milliarder til udsatte

Men det er ifølge flere ordførere ikke sket, og nu står politikerne over for et stort hul i finansieringen til de hundredvis af projekter og initiativer, der plejede at få penge via satspuljen.

Læs mere her:

* Satspuljen blev etableret i 1990 af et bredt flertal i Folketinget.

* Pengene til puljen kom fra overførselsindkomster, hvor en del af reguleringen med lønnen på arbejdsmarkedet blev holdt tilbage og i stedet puttet i satspuljen.

* Satspuljen skulle bruges på sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet for at hjælpe svage og blev styret af partierne bag aftalen.

* For 2019 udmøntedes der over 1,1 milliarder kroner fra satspuljen til over 100 nye projekter.

* Ifølge Moderniseringsstyrelsen lå der i 2019 over 800 projekter - både midlertidige og permanente - under satspuljen, der samlet havde en bevilling på 15,2 milliarder kroner.

* I finansloven for 2019 blev satspuljesystemet lukket, da det blev kritiseret for at være for midlertidigt i sin finansiering og fra at tage penge fra de svageste.

* Derfor kommer der ikke nye penge ind i systemet, og politikerne har derfor nu betydelige færre penge til at støtte nye projekter, og projekter, de gerne vil videreføre.

* I finansloven for 2019's aftaletekst står: "Parterne er enige om, at idet nytilførsler til satspuljen ophører, så vil der skulle ske en særlig prioritering på finansloven for 2020 af socialområdet i 2020 og 2021".

* Ifølge Ritzaus oplysninger har politikerne for 2020 lige under 150 millioner til nye projekter og projekter, der skal fortsætte, når deres bevillinger løber ud. Og omkring 740 millioner kroner til og med 2023.

Kilder: Moderniseringsstyrelsen, Socialministeriet, Finansministeriet.