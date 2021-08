FAKTA: Sådan vil regeringen styrke passikkerheden

Personer, der ansøger om mere end tre pas over en femårig periode, skal kun have ret til at få et midlertidigt pas.

Der skal dog være undtagelser, hvis man eksempelvis kan dokumentere, at ens pas er stjålet, eller hvis man af erhvervsmæssige årsager har mange rejsedage og behov for mange stempler.

Dette forslag kræver en ændring af pasloven.

2. Passvindlere kan få deres pas inddraget.

Hvis man bliver dømt for at forfalske et pas eller misbruger og svindler med pas, skal man kunne få inddraget sit pas af politiet i op til fem år.

Dette forslag kræver en ændring af pasloven.

3. Pas skal hentes personligt hos kommunen.

Borgere skal kun kunne få udleveret deres pas ved at møde personligt op hos kommunen. Man skal vise billedlegitimation for at få udleveret sit pas.

Dette forslag kræver en ændring af pasloven.

4. Annullering og bortskaffelse af uafhentede pas.

Der skal fremover være klare frister for, hvornår en borger skal have afhentet sit pas hos kommunen, og hvor mange rykkere borgeren skal have modtaget, inden passet destrueres af kommunen.

Dette forslag kræver en ændring af pasloven.

5. Mistede pas skal ikke kunne bruges på ny.

Borgere kan i dag få genaktiveret et pas, som tidligere har været meldt mistet.

Det kan skabe problemer, fordi nogle lande er lang tid om at opdatere information om genfundne pas, og i nogle lande anerkender man heller ikke genfundne pas som gyldige.

Derfor ønsker regeringen at fjerne muligheden for at genaktivere et mistet pas.

Dette forslag kræver en ændring af pasbekendtgørelsen.

6. Bedre kontrol ved udstedelse af pas.

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forsøge at finde løsningsmodeller til, hvordan antallet af ægte danske pas, som udstedes på baggrund af falske bilag, kan begrænses.

Arbejdsgruppen forventes at kunne afrapportere til Justitsministeriet inden udgangen af 2022.

7. Nyt pasdesign.

Rigspolitiet vurderer, at der er behov for et sikkerhedsmæssigt løft af det danske pas.

Derfor vil regeringen lancere en ny passerie med en række yderligere sikkerhedselementer, som vil styrke sikkerheden af det danske pas.

Rigspolitiet har indgået en kontrakt om produktion af den nye passerie, der sættes i produktion 1. oktober i år.

Kilder: Justitsministeriet.