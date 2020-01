FAKTA: Sådan vil politikerne fjerne lattergas fra de unge

Brugen af lattergas skal begrænses. Det er et bredt flertal i Folketinget blevet enige om.

Tirsdag har S-regeringen præsenteret en politisk aftale, der blandt andet forbyder salg af lattergas til personer under 18 år.

Alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance og Nye Borgerlige er med i aftalen.

Læs mere om aftalen her:

* Mængdebegrænsning:

Fremover må der kun sælges to lattergaspatroner af otte gram ad gangen til privatpersoner. Store lattergasbeholdere på over otte gram bliver helt ulovlige at sælge til privatpersoner.

* Aldersgrænse:

For at dæmme op for unges misbrug af lattergas indføres en aldersgrænse for salg af lattergaspatroner, så det fremover bliver ulovligt at sælge lattergas til personer under 18 år.

* Begrænsning af salgssteder:

Det bliver ulovligt at sælge lattergas, hvis man også forhandler alkohol, tobak eller e-cigaretter. Dermed forbydes salg af lattergas i eksempelvis kiosker, hvor man også kan købe alkohol og tobak.

* Strammere regler for handel med lattergas på internettet:

De nye regler om mængdebegrænsning, aldersgrænse og forbud mod at sælge lattergas, hvis man også forhandler alkohol, tobak eller andre rusmidler, vil også gælde webbutikker. Et system for aldersverifikation med eksempelvis NemID bliver påkrævet.

* Øget kontrol:

Der afsættes blandt andet 3,1 million kroner til Sikkerhedsstyrelsens kontrol med ulovligt salg af lattergas i både fysiske og digitale butikker. Dermed øges kontrollen fra cirka 12 årlige online-screeninger for ulovligt salg af lattergas til 300 anonyme online-kontrolkøb. Derudover styrkes kontrolbesøgene i fysiske butikker markant.

* Større bøder:

Bøder til butikker, der ikke lever op til reglerne, hæves fra i dag at være på 10.000 kroner til fremover at være 25.000 kroner ved første overtrædelse. Ved anden overtrædelse koster det 50.000 kroner, mens butikker skal af med 75.000 kroner ved tredjegangsovertrædelser.

* Evaluering:

Tiltagenes effekt evalueres allerede efter et år med henblik på at vurdere, om der er behov for yderligere restriktioner.

Kilde: Erhvervsministeriet.