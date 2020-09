FAKTA: Sådan vil de Radikale få flere elbiler

Læs forslagene her:

* Elbiler og traditionelle biler:

- Mindske afgiften på elbiler og generelt acceptere, at staten kommer til at tjene mindre på afgifter.

- Fjerne registreringsafgiften og fokusere på at lægge afgifter og skatter på CO2-belastning. Det skal blandt andet involvere roadpricing, hvor det koster at bruge vejene.

- Indføre mere effektfulde miljøzoner i byerne, der vil forbyde visse typer biler at køre ind i dem.

* Ladestandere:

- Give alle ret til at stille en ladestander op foran deres bolig og gøre alle ladestandere tilgængelige for alle.

- Sikre hurtigladere på tankstationer samt gøre det lettere for supermarkedet etc. at opstille ladestandere.

* Delebiler:

- Lave samkørselsbaner, hvor fyldte biler har forkørselsret. Lave opsamlingspladser.

* Fly:

- Indføre en afgift på 250 kroner per ton CO2, et fly udleder. Det skal kun gælde de første 1500 kilometer, så passagerer ikke bare tager en kort flyvning til et andet land for at omgå afgiften.

Kilder: De Radiale