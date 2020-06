FAKTA: Sådan var forløbet omkring nedlukningen 11. marts

Da statsminister Mette Frederiksen (S) sendte offentligt ansatte hjem, lukkede institutioner og skoler og store dele af Danmark ned, begrundede hun det med, at det var en anbefaling fra "myndighederne".

Tirsdag skal hun i et samråd svare på, hvilke myndigheder der rådgav regeringen.

Her er et overblik over forløbet i dagene, inden landet lukkede:

* 27. februar: Den første dansker blev bekræftet smittet. Herefter kaldte statsministeren regeringens sikkerhedsudvalg sammen.

* 28. februar: Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, opfordrede i et brev til Sundhedsministeriet til, at der kun burde bruges tvang i "konkrete situationer", hvor der var "særlig stor risiko for smittespredning".

Han pegede i brevet på store og tætte forsamlinger, som musikfestivaler, spejderlejre og lignende.

* 6. marts: Mette Frederiksen frarådede på et pressemøde arrangementer med flere end 1000 deltagere. På pressemødet opfordrede hun også befolkningen til at holde afstand.

* 10. marts: Mette Frederiksen holdt endnu et pressemøde, da 156 personer var bekræftet smittet med coronavirus.

Samme dag offentliggjorde Sundhedsstyrelsen et dokument med mulige tiltag mod coronavirus.

Søren Brostrøm har refereret til dokumentet, som sundhedsmyndighedernes værktøjskasse.

På listen stod ikke nedlukninger og tvangsindgreb.

* 11. marts: Mette Frederiksen holdt sit historiske pressemøde, hvor hun lukkede Danmark delvist ned. Her henviste hun til, at nedlukningen skete på myndighedernes anbefaling.