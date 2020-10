FAKTA: Sådan vælger De Radikale leder og formand

Her kan du blive klogere på, hvem de to forskellige personer er, og hvordan de vælges:

Ifølge partiets vedtægter skal en landsformand og en landsnæstformand vælges på partiets landsmøde. Ingen af dem må være medlemmer af eller kandidater til Folketinget eller EU-Parlamentet.

Lige sådan er intet medlem af regeringen, Folketinget eller EU-Parlamentet valgbar til partiets hovedbestyrelse.

At være landsformand i Radikale Venstre er i en organisatorisk funktion.

* Politisk leder: Sofie Carsten Nielsen.

Partiets politiske leder vælges af partiets gruppe i Folketinget. Her er der for nuværende 16 medlemmer. Den politiske leder er den person, der står for at tegne den politiske retning i partiet.

Sofie Carsten Nielsen oplyser onsdag aften, at hun har fået posten ved et kampvalg mod et andet af folketingsgruppens medlemmer Martin Lidegaard med stemmerne 12-4.

Kilder: Radikale Venstres hjemmeside og doorstep med Sofie Carsten Nielsen.