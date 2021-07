FAKTA: Sådan undgår du identitetstyveri

Når man får stjålet og misbrugt personlige oplysninger, eksempelvis CPR-nummer, NemID eller kørekort, kalder man det også identitetstyveri.

Her kan du læse nogle gode råd om, hvordan du undgår at få stjålet og misbrugt personlige oplysninger.

* Oplys aldrig fortrolige personlige oplysninger i e-mails eller på sociale medier.

* Del ikke dit NemID-brugernavn og adgangskode med andre og brug NemID-nøgleappen.

* Hvis du tjekker din mail, netbank, e-Boks eller profil på sociale medier på offentlige computere, skal du huske at logge af, før du går. Det er ikke nok blot at lukke vinduet.

* Lav en kreditadvarsel. Det er muligt at markere sit CPR-nummer i Det Centrale Personregister, så virksomheder kan få en advarsel, hvis nogen for eksempel forsøger at låne penge ved at bruge dit CPR-nummer.

* Advarslen kan være relevant, hvis du for eksempel har mistet dit pas eller kørekort og er bekymret for, at det vil blive misbrugt.

* Skift passwords jævnligt. Dit password bør bestå af mindst 12 tegn med både store og små bogstaver, tal og specialtegn. Anvend ikke det samme password flere steder. Alternativt kan du bruge en passwordmanager.

* En nyoprettet hotline står klar med hjælp, hvis man mistænker, at ens personlige oplysninger er blevet stjålet.

* Hotlinen har nummer 33980098 er åben alle hverdage mellem klokken 08 og 20 samt i weekender og helligdage mellem klokken 09 og 18. Fra august vil hotlinen have døgnåbent.

Kilder: Det Kriminalpræventive Råd, sikkerdigital.dk.