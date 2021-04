FAKTA: Sådan trækker ny opfindelse flere doser ud af vaccine

Virksomheden håber nu at kunne lande en aftale med regionen om, at metoden frem over skal bruges hver gang og ved alle centre i regionen.

Ifølge RobinTech kan Danmark vaccinere 270.000 flere borgere end ventet i april og maj, hvis metoden tages i brug med det samme.

Herunder følger fakta om, hvad metoden går ud på:

* RobinTechs metode styrer både luftindtaget i vaccinebeholderen, vinklen på beholderen og hvorhenne i beholderen, man trækker vaccinen op fra.

* Pfizers vaccine er skrøbelig. Med ryst eller en lille bevægelse, kan der opstå luftbobler, som man gerne vil undgå.

* Gennem en lille holder, som holder sprøjten, vaccinebeholderen og en smartphone, kan man trække vaccinen op fra bunden af beholderen og styre trykket og luften, så der ikke opstår bobler i vaccinen.

* Holderen gør, at vaccinen kan trækkes mere forsigtigt op.

* Kameraet på smartphonen zoomer ind på beholderen, og man kan dermed præcist se, hvor meget man trækker op.

* Med metoden sikrer man sig, at den helt korrekte mængde vaccine kommer over i borgerens overarm.

* Proceduren er også hurtigere end normalt, fordi man undgår luftbobler.

* På to et halvt minut kan man med metoden trække syv doser op. I øjeblikket kan det tage op til otte minutter at trække seks doser op ifølge RobinTech.

Kilder: RobinTech.