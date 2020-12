FAKTA: Sådan tester Timss elever i matematik og naturfag

Eleverne besvarer et opgavehæfte, som indeholder opgaver i både matematik og natur/teknologi. Hæftet indeholder tre forskellige opgavetyper.

* Multiple choice.

* Opgaver, hvor eleven skal give et kort svar.

* Opgaver, hvor eleven skal formulere et udvidet svar, hvor de gør rede for, hvordan de er nået frem til løsningen.

Eleverne bruger to timer på at besvare de faglige opgaver og en time på at besvare et spørgeskema om for eksempel forhold i hjemmet og om deres arbejde med fagene.

Desuden besvarer lærerne et spørgeskema om blandt andet deres lærerfaglige baggrund.

Skolelederen besvarer et spørgeskema om generelle forhold på skolen samt om holdninger til og vurdering af det daglige live på skolen.

Danmark har deltager i Timss i 1995, 2007, 2011, 2015 og i 2019.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet.