FAKTA: Sådan stiller du op til folketingsvalget

For at stille op til Folketinget skal man først og fremmest have valgret til folketingsvalg.

* har fast bopæl i riget.

* ikke er umyndig.

Der er dog undtagelser for visse danskere i udlandet. Det gælder diplomater og udsendte medarbejdere fra en dansk myndighed, virksomhed eller forening.

Det gælder også, hvis man opholder sig i udlandet på grund af uddannelse eller helbred, eller hvis man skriver under på, at man vender tilbage til Danmark inden to år efter udrejsen.

Hvis du har valgret til Folketinget, er du også valgbar. Det vil sige, at du kan stille op til folketingsvalg.

* Der er to muligheder for at stille op: Som kandidat for et parti eller kandidat uden for partierne. Det kaldes også løsgænger.

Man kan tidligst indlevere en kandidatanmeldelse, når valget er udskrevet. Og det skal ske senest klokken 12 elleve dage før valgdagen.

Det kræver en anbefaling med en underskrift fra mindst 150 og højst 200 af opstillingskredsens vælgere, hvis man vil stille op som løsgænger.

* Bliver du valgt, må du ikke være straffet for en handling, der gør dig uværdig til at sidde i Folketinget.

Det er Folketinget, der afgør, om det er tilfældet, og det besluttes først, efter at man er valgt ind.

Fremskridtspartiets tidligere leder Mogens Glistrup blev dømt skyldig i skattebedrageri og kom i fængsel. Folketinget mente derfor, at han var uværdig til at sidde i Folketinget og stemte ham ud i 1983.

Da han havde afsonet sin straf, stillede han op og blev atter valgt ind i Folketinget i 1987. Og Folketinget fandt ham nu værdig.

Kilder: Økonomi- og Indenrigsministeriet, Folketingets hjemmeside.