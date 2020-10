FAKTA: Sådan står det til med Europas natur

Danmark står svagt, når det gælder naturbeskyttelse i EU. Både med at bevare levesteder og truede dyr og planter. Det viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Her Store Økssø i Rold Skov, 9. maj 2020. De mange besøgende i skoven opfordres til at gå "med uret" omkring søen for at undgå trængsel på stierne på grund af coronafaren.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix