FAKTA: Sådan smitter coronavirus

Her kan du læse om, hvordan virusset smitter:

* Smittefare:

Coronavirus spreder sig ved person til person-smitte. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre ved direkte dråbespredning fra host eller nys i nærheden af andre.

Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

WHO har øget sin vurdering af risikoen for spredning af det nye coronavirus til et meget højt niveau på et globalt plan.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for større smittespredning i Danmark er lav.

* Dødelighed:

Dødeligheden ser ud til at være på cirka to procent blandt de rapporterede tilfælde. Der er mange usikkerheder ved alene at sammenholde antal døde med antal påviste tilfælde, da patienter for eksempel kan være indlagt flere uger, før de dør.

Meget tyder dog på, at dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger langt under andre luftvejsvirusser.

Virusset Mers, der første gang blev registreret i Saudi-Arabien i 2012, medførte således en dødelighed på omkring 35 procent

Kilder: Sundhedsstyrelsen, New York Times, WHO, The New England Journal of Medicine, Statens Serum Institut.