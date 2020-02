FAKTA: Sådan smitter coronavirus

Men hvordan smitter virusset egentlig, og hvor mange dør af Covid-19, som er navnet på sygdommen, man kan få som følge af virusset?

* Smittefare:

Coronavirus smitter gennem luften. Det vil sige, at en smittet person kan give virusset videre blot ved at ånde, tale, hoste eller nyse i nærheden af andre.

Coronavirus kan smitte i en radius af omkring to meter fra den smittede person. Andre virusser som eksempelvis mæslinger kan smitte i op til 30 meters afstand.

Eksperter vurderer, at der er "moderat smitsomhed" forbundet med coronavirus.

* Dødelighed:

Det står stadig ikke helt klart, præcis hvor dødelig sygdommen Covid-19 er. Det skyldes, at der fortsat hersker stor usikkerhed om, hvor mange der reelt er smittede med coronavirusset.

Meget tyder dog på, at dødeligheden for personer, som er smittet med coronavirus, ligger langt under andre luftvejsvirusser.

Virusset Mers, der første gang blev registreret i Saudi-Arabien i 2012, medførte således en dødelighed på omkring 35 procent

Eksperter vurderer, at dødeligheden for mennesker, der er smittet med coronavirus, ligger under tre procent.

Dødeligheden måles ud fra, hvor mange der mister livet, efter at være smittet med virusset.

Kilder: New York Times, WHO, Hubei-provinsens sundhedsmyndigheder. The New England Journal of Medicine.