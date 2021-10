FAKTA: Sådan skulle politiet tale med minkavlere

Actioncardet indeholder, hvad politiet har fået besked på at fortælle minkavlere i forhold til aflivningen af deres dyr.

Læs det ordrette indhold af actioncard NR. 1 i forhold til samtalen med ejere af raske minkfarme (covid-19), her:

* Forsøg at holde samtalen kort og fokusér på at få en aftale om 1) optælling 2) start for tømning af farmen 3) slutdatoer for tømning af farmen.

* Du skal tale med ejeren af den pågældende minkfarm. Vis forståelse for den svære situation, som avlere står i med tømning af deres farm for mink og hav under samtalen også for øje, om pågældende ejer eventuelt udviser en adfærd, der gør, at der eventuelt er nærmere behov for psykologisk bistand.

* Vejled såfremt det skønnes nødvendigt om at der kan rettes henvendelse til den kommunale psykosociale indsats i forbindelse med covid-19.

* Præsentation:

- Hej, du taler med [TITEL] [NAVN]. Jeg ringer fra Rigspolitiet på vegne af Fødevarestyrelsen, da regeringen af hensyn til folkesundheden har truffet beslutning om at alle mink i Danmark skal aflives. Jeg ringer derfor vedrørende optælling af mink i raske besætninger.

* Der vil være mulighed for at opnå en bonus for hurtig tømning af besætningen.

* Der er 20 kr. pr. mink i såkaldt "tempobonus", hvis minkene i en farm på 7.500 dyr og derover er aflivet senest efter 10 dage fra den 6. november 2020 - det vil sige senest den 16. november 2020 kl. 23.59.

* For farme med mindre end 7.500 dyr er fristen senest 5 dage fra den 6. november 2020 - det vil sige senest med udgangen af den 11. november 2020 kl. 23.59.

* Godtgørelse ud over den nævnte bonus er pt. ved at blive afklaret.

* Jeg har desværre ikke mulighed for at svare nærmere på spørgsmål, men jeg kan vejlede dig om, at du kan kontakte Fødevarestyrelsens hotline på telefonnummer 72276900, ligesom du kan holde dig opdateret på:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Sider/default.aspx

* Som rask besætning kan du begynde at pelse dine mink (måske er du allerede er begyndt).

* Men det er nødvendigt at få optalt din besætning med henblik på at have et grundlag for udbetaling af bonus og efterfølgende godtgørelse. Der vil blive talt både avlsdyr, øvrige mink, døde mink og de mink, som er sendt til pelsning (eksempelvis via følgeseddel).

* Det er naturligvis frivilligt, om du vil lade en myndighedsperson komme ind på din besætning og foretage optællingen, og jeg skal derfor høre, om du ønsker at medvirke?

* Ved "JA" fra ejer: Tak skal du have. Jeg har i den forbindelse brug for følgende oplysninger fra dig:

* Bekræft fulde navn

* Bekræft CHR-nummer og evt. undernummer

* Dato for hvornår optælling kan finde sted

* Forventet startdato for tømning af besætning

* Forventet slutdato for tømning af besætning

* Evt. andet telefonnummer til kontakt om det praktiske om optællingen

Ved "NEJ" fra ejer:

Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Kilde: Rigspolitiet.