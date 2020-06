FAKTA: Sådan skal hjælpepakkerne udfases under coronakrise

Et af elementerne i planen er udfasningen af hjælpepakkerne, der har skullet hjælpe virksomheder, selvstændige og andre under krisen.

Natten til mandag blev et bredt flertal blandt Folketingets partier enige om en genopretningsplan for dansk økonomi under coronakrisen.

Her er nogle af hovedelementerne i planen om udfasning:

* Låne- og garantiordninger: Fire garantiordninger har været etableret under krisen, to for større virksomheder og to for små og mellemstore virksomheder.

Ansøgningsfristen for at søge ordningerne bliver forlænget til ultimo 2020, og garantiprocenten i ordningerne bliver forhøjet fra 70 til 80 procent.

Garantiprocenten er den andel, som staten garanterer for bankernes nyudlån til virksomheder.

* Kompensation for faste omkostninger:

Den generelle kompensationsordning udløber 8. juli.

En ny og midlertidig kompensationsordning bliver herefter etableret for virksomheder, der er omfattet af restriktioner, som er relateret til coronavirus. Denne ordning skal løbe fra 9. juli til og med 31. august, hvorefter den ophører.

Blandt restriktionerne er blandt andet forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbuddet på over 500 personer samt Udenrigsministeriets rejsevejledning.

* Ordning for selvstændige:

Kompensationsordningen for blandt andet selvstændige og freelancere bliver forlænget til og med 8. august og ophører derefter.

Selvstændige kan få ret til dagpenge uden forudgående medlemskab af en a-kasse i 12 måneder.

* Dagpenge og sygedagpenge:

Den midlertidige suspendering af anciennitetstællingen i dagpengesystemet bliver forlænget med yderligere to måneder.

Lediges dagpengeanciennitet bliver dermed sat på pause til og med 31. august, hvorefter ordningen ophører.

* Forlængelse af udvidede SU-muligheder for elever og studerende:

De nuværende udvidede lånemuligheder for elever og studerende bliver forlænget med to måneder. Det betyder, at de fortsat har mulighed for at optage ekstra SU-lån og slutlån i juli og august for op til 6388 kroner per måned.

* Øvrige ordninger:

En række kompensationsordninger på kulturområdet bliver forlænget med en måned, så de udløber 8. august.

Det gælder blandt andet kompensationsordninger for højskoler, Folkeuniversitetet, aftenskoler og daghøjskoler, kunstnere med kombineret A- og B-indkomst samt særligt nødlidende kulturinstitutioner.

Kilde: Finansministeriet.