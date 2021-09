FAKTA: Sådan skal fangeflugter forhindres

Her kan du se, hvad regeringen foreslår at skrue på:

Det kan være, når indsatte er fraværende fra kriminalforsorgens institutioner. For eksempel i forbindelse med transport.

Det skal også i højere grad kunne bruges håndjern i situationer, hvor de indsatte optræder voldeligt over for personalet.

* Øgede muligheder for brev- og besøgskontrol

Der skal være bedre muligheder for at overvære eller afskære besøg og for at tilbageholde breve.

Det skal man kunne over for blandt andet varetægtsfængslede, der er undvigelsestruede, og rocker- og bandemedlemmer.

* Videoretsmøder

Er der grund til at tro, at den sigtede vil prøve at flygte, skal det være muligt, at den sigtede deltager i et retsmøde digitalt i stedet for fysisk.

Kilder: Justitsministeriet.