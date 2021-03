FAKTA: Sådan skal Danmark nå sine klimamål i 2030

De miljøøkonomiske vismænd præsenterer tirsdag en analyse af, hvordan Danmark billigst muligt for samfundet når klimalovens mål om, at udledninger af drivhusgasser i 2030 skal reduceres med 70 procent. Her er rapportens centrale pointer:

* En bred afgift på alle udledninger af drivhusgasser som CO2, metan og lattergas på 1200 kroner per ton, hvilket er mindre end Klimarådet tidligere har sagt.