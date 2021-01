FAKTA: Sådan skærper regeringen coronarestriktionerne

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag meddelt på et pressemøde, at det bliver nødvendigt at indføre skærpede restriktioner på grund af situationen med coronavirus.

Mutationen er kommet til Danmark, og man vil forsøge at undgå spredning af virus ved at skærpe restriktionerne.

Nogle områder bliver ikke berørt, blandt andet holder daginstitutionerne fortsat åbent.

Senere kan det komme på tale at skærpe rejserestriktionerne, meddeler regeringen.

Her er de nye tiltag:

* Forsamlingsloftet bliver fra onsdag sænket fra 10 til 5 personer. Det gælder foreløbig til og med 17. januar.

Regeringen opfordrer befolkningen til ikke at se andre uden for husstanden i det omfang, det er muligt.

Befolkningen opfordres til ikke at samles flere end fem personer i private hjem, medmindre der bor flere personer i husstanden i forvejen.

Ifølge Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil det sænkede forsamlingsloft betyde, at der fraset enkelte undtagelser reelt bliver lukket ned for foreningsidrætten i Danmark i den kommende tid.

Den professionelle idræt er fortsat undtaget forsamlingsloftet, men reglen om 500 siddende tilskuere ved for eksempel fodboldkampe udgår, meddeler DIF.

* Afstandskravet bliver hævet fra en meter til to meter.

Danskerne skal igen vænne sig til at holde to meters afstand til hinanden, som det også skete i en periode sidste år.

Det gælder både, når man handler ind i supermarkedet, og når man passerer hinanden på gaden i det offentlige rum.

* Risikoniveauet i de danske myndigheders varslingsberedskab bliver hævet fra niveau 4 til 5 som følge af udviklingen.

Risikoniveau 5 afspejler, at der er en udbredt samfundssmitte, og at sundhedsvæsenet er presset. Ligeledes er der en risiko for, at behandlingskapaciteten på sygehusene overstiges.

Kilde: Regeringen/DIF.