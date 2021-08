FAKTA: Sådan ser restriktionerne ud 1. august

Søndag bortfalder en lang række af de restriktioner, der har været i kraft med henblik på at bremse smitten med coronavirus.

Nu kan man igen køre i regionaltog uden pladsbillet, tage til fodboldkampe som udebanefan og droppe coronapasset på muséer og til mindre koncerter.

Men restriktionerne kan også være svære at få overblik over. Her kan du læse dig ind på, hvilke restriktioner der bortfalder søndag, og hvilke der stadig er gældende.

Disse restriktioner forsvinder søndag:

* Coronapas.

Man skal ikke længere fremvise coronapas, når man går på museum eller besøger spillesteder, teatre og biografer med færre end 500 tilskuere.

Kravet om coronapas ophæves også for forlystelsesparker, zoologiske haver, markeder samt for indendørs og udendørs idrætsarrangementer som for eksempel fodboldkampe.

Fitnesscentre skal ikke længere systematisk tjekke coronapas.

* Krav om pladsbillet i toget.

Man behøver ikke længere have en pladsbillet for at køre med regionaltog. Kravet er dog stadig gældende i DSB's intercity- og intercitylyntog.

* Udebanefans til fodbold.

Det bliver igen tilladt for fodboldklubber at åbne op for billetsalget til udebanetribunerne.

* Arealkrav.

Arealkravet lempes til to kvadratmeter per person på alle områder. Det planlægges udfaset helt 1. september.

* Testkrav på uddannelsessteder.

Det er ikke længere et krav, at man bliver testet, inden man tropper op på efterskoler, daghøjskoler, ungdoms- og voksenuddannelser samt videregående uddannelser. Nu er det blot en opfordring.

* Større arrangementer.

Deltagerbegrænsningen ophæves for dyrskuer, mens det hæves fra 500 til 3000 for udendørs markeder. For indendørs markeder hæves det fra 100 til 500.

For udendørs motionsevents stiger det maksimale deltagerantal fra 5000 personer inddelt i grupper à 500 til 10.000 inddelt i grupper à 500.

Indendørs arrangementer med stående gæster åbner igen med maksimalt 3000 gæster i grupper à 500.

- - - - -

Det er dog ikke helt slut med restriktioner. Her kan du læse, hvilke der stadig gælder:

* Mundbind/visir.

Man skal fortsat bære mundbind eller visir, når man står eller går i tog og busser. Det gælder til 1. september.

* Coronapas.

Man skal stadig vise coronapas på restauranter og andre indendørs serveringssteder, på festivaler og sommerlejre samt ved indendørs arrangementer med siddende publikum, i lege- og badelande samt liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt.

I fitnesscentre vil der også stadig være krav om coronapas, men det vil kun blive tjekket med stikprøvekontrol.

De fleste steder gælder kravet om coronapas til 1. september. For natklubber og de største kulturarrangementer gælder det til 1. oktober.

* Åbningstider.

Barer må stadig ikke holde åbent efter klokken 02.00, ligesom butikker heller ikke må sælge alkohol derefter. Det gælder til 1. september, hvor også natklubber og diskoteker kan åbne.

* Opfordring til test.

Der gælder stadig en generel opfordring til test på arbejdspladser - dog ikke for færdigvaccinerede og tidligere smittede.

De ældste elever i grundskolen samt på efterskoler, frie fagskoler og folkehøjskoler, der ikke er vaccineret eller tidligere smittet, opfordres kraftigt til at tage to ugentlige test. Det gælder til udgangen af september.

* Ensretning i store butikker.

Det er indtil 1. oktober fortsat et krav til butikker på mere end 2000 kvadratmeter, at trafikken inde i butikken ensrettes. Butikken skal også stadig tælle kunder for at sikre, at der ikke kommer for mange ind.

Kilder: Coronasmitte.dk og seneste genåbningsaftale fra 10. juni på Justitsministeriets hjemmeside.