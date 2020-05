FAKTA: Sådan ser regeringen på dansk økonomi de næste år

Tirsdag har finansminister Nicolai Wammen (S) præsenteret regeringens halvårlige økonomiske redegørelse.

Her er en status over dansk økonomi og en prognose for, hvordan regeringen regner med, at det vil gå de kommende to år:

* Realvækst i bnp (bruttonationalprodukt):

2019: 2,4 procent, 2020: -5,3 procent, 2021: 4,0 procent.